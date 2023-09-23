Украинцы нарасхват: европейский клуб заключил профессиональный контракт с питомцем Динамо

Европейские клубы не сидят без дела. Иностранные коллективы думают о будущем и следят за украинским футбольным рынком.

В июле 2022 года Дмитрий Богданов сменил Академию киевского Динамо на систему немецкого Динамо Дрездена, когда вместе с семьей уехал из родной страны из-за войны. Немецкому клубу украинец добрался бесплатно. В сентябре 2023 года немецкий клуб сообщил об официальном контракте с футболистом команды U-17.

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Видят в нем игрока основы

В клубе третьей по силе лиги Германии называют украинца одним из самых талантливых игроков Академии черно-желтого клуба.

Спортивный директор дрезденского Динамо Ральф Беккер выделил сильные стороны питомца киевского гранда: технику, физическую форму и скорость. Функционер заверил, что все эти качества помогут Дмитрию присоединиться к первой команде в ближайшие годы.

Примечательно, что в первой команде немецкого Динамо уже выступает другой украинец Кирилл Меличенко. 24-летний правый защитник и питомец донецкого Шахтера переехал играть в Германию еще в июле 2022-го. Его соглашение с "Динамо Дрезден" рассчитано до конца июня 2024 года.

В этом сезоне Богданов отметился уже 4 голами и 3 ассистами в 6 матчах за юношескую команду до 17 лет. 6 сентября украинский центрфорвард сыграл за первую команду из Дрездена в товарищеском поединке против Богемианса 1905 года, который закончился разгромной победой команды украинца 0:7.

16-летний Богданов вышел на смену по ходу второго тайма и менее чем через 30 минут на поле стал автором дубля.

Отметим, что после 6 сыгранных поединков Динамо Дрезден единолично возглавляет турнирную таблицу Третьей лиги Германии (15 баллов).