У липні 2022 року Дмитро Богданов змінив Академію київського Динамо на систему німецького Динамо Дрездена, коли разом із родиною виїхав із рідної країни через війну. Німецькому клубу українець дістався безкоштовно. У вересні 2023-го року німецький клуб повідомив про офіційний контракт із футболістом команди U- 17.

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Бачать у ньому гравця основи

У клубі третьої за силою ліги Німеччини називають українця одним із найталановитіших гравців Академії чорно-жовтого клубу.

Спортивний директор дрезденського Динамо Ральф Беккер виділив сильні сторони вихованця київського гранда: техніку, фізичну форму та швидкість. Функціонер запевнив, що усі ці якості допоможуть Дмитру приєднатись до першої команди вже у найближчі роки.

Цікаво, що у перші команді німецького Динамо вже виступає інший українець Кирило Меліченко. 24-річний правий захисник та вихованець донецького Шахтаря переїхав грати у Німеччину ще у липня 2022-го. Його угода з Динамо Дрезден розрахована до кінця червня 2024 року.

У цьому сезоні Богданов відзначився вже 4 голами та 3 асистами у 6 матчах за юнацьку команду до 17 років. 6 вересня український центрфорвард зіграв за першу команду із Дрездена у товариському поєдинку проти Богеміанса 1905, який закінчився розгромною перемогою команди українця 0:7.

16-річний Богданов вийшов на зміну по ходу другого тайму та менше, як за 30 хвилин на полі став автором дубля.

Відзначимо, що після 6 зіграних поєдинків Динамо Дрезден одноосібно очолює турнірну таблицю Третьої ліги Німеччини (15 балів).