Для Украины: Костюк не сдержала слез после победы на старте в Индиан-Уэллсе – щемящее видео

Третья ракетка Украины Марта Костюк расплакалась прямо на корте после победного розыгрыша. Украинская теннисистка обыграла бывшую украинку Марину Заневскую.

Трогательный момент после матча

Марта Костюк вышла на корт в форме цвета украинского флага – желтой майке и синей юбке. 19-летняя киевлянка смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Калифорнии, хотя все ее мысли были о войне в Украине.

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Костюк и Марина Заневская выдали невероятный по драматизму поединок. Марта на волевых вырвала победу. Самый трогательный момент был после поединка, когда теннисистки подошли к сетке, чтобы поблагодарить друг друга за игру.

После победы Костюк дала волю эмоциям и расплакалась. Марта обнялась с соперницей и что-то долго разговаривала с Мариной. Отметим, что Заневская – бывшая украинка, несколько лет назад принявшая гражданство Бельгии.

Видео теплой встречи теннисисток

После поединка Костюк рассказала прессе, о чем общалась с соперницей.

"Ее родители сейчас в Украине, но на более спокойном месте. Все боятся. В конце игры я сказала ей, что она сыграла очень хорошо и все наладится, что наши родители все преодолеют", – цитирует Lequipe.fr.

Костюк: Моей главной целью было бороться, что я и делала

Также украинка отметила, что, выходя на корт, она не знала, насколько хорошо сможет сыграть после того стресса, который переживает с 24 февраля.

Честно говоря, в нынешнем психологическом состоянии, в котором я нахожусь, было очень тяжело выходить на корт. Я не знала, чего ждать от себя, я не знала, чего ждать от собственного тела. Когда я проснулась сегодня утром, я подумала: "Я этого не буду делать, я не могу победить". Я просто пыталась найти способ играть. Заневская продемонстрировала ошеломляющий теннис. Моей главной целью было бороться, что я делала. Это больше, чем я могу помочь в текущей ситуации,

– сказал Костюк.

После победы 19-летняя украинская теннисистка выложила в инстаграмме несколько фотографий из матча. Марта добавила смайл сердца и Украины. Костюк отметила, что эта победа на старте турнира посвящает родной стране.

Следующий матч Марта Костюк сыграет 12 марта против бельгийки Элизе Мертенс.

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