Для некоторых этот сезон может стать последним, – тренер сборной Украины по биатлону

Наставник сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о готовности женской команды к следующему сезону. Большинство спортсменок, по его словам, находятся в хорошей форме.

Билосюк и Джима продемонстрировали готовность к сезону

Урош Велепец рассказал о планах команды отправиться "на высоту" для качественной подготовки к сезону-2021/2022.

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"Сейчас собираемся всей командой – и Даша Блашко, и Вита и Валя. Будем и Юлю Журавок подключать. Скоро будем отправляться на высоту, после чего спустимся на снег, а там уже и первый этап Кубка мира", – рассказал главный тренер.

По его мнению, Елена Билосюк (Пидгрушная) и Юлия Джима продемонстрировали свою готовность к новому сезону на тренировках и чемпионате Украины.

Он также отметил, что Ирина Петренко и Вита Семеренко сейчас находятся в хорошей форме.

Что касается Екатерины Бех, то тренер уверяет, что ей просто не повезло со стрельбой на чемпионате Украины. Анна Кривонос, по его словам, также набирает форму.

Уже есть конкуренция сильнейшим спортсменкам в команде,

– подчеркнул Велепец.

Тренер утверждает, что конкуренция перед Олимпиадой-2022 значительно ощутима. Он отметил, что для некоторых этот сезон может быть последним. Однако мотивации у всех хватает, своей работой он доволен.

"Конечно, чувствуется конкуренция в команде перед Олимпиадой. Есть девушки, которые еще развиваются, а для некоторых этот сезон может стать последним и самым важным. Принципы работы несколько разные, но на мотивацию это не влияет – она есть. Я доволен работой", – резюмировал Велепец.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.