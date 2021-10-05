Білосюк і Джима продемонстрували готовність до сезону

Урош Велепець розповів про плани команди вирушити "на висоту" для якісної підготовки до сезону-2021/2022.

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"Зараз збираємося всією командою – і Даша Блашко, і Віта, і Валя. Будемо і Юлю Журавок підключати. Скоро будемо вирушати на висоту, після чого спустимося на сніг, а там вже і перший етап Кубка світу", – розповів головний тренер.

На його думку, Олена Білосюк (Підгрушна) та Юлія Джима продемонстрували свою готовність до нового сезону на тренуваннях та чемпіонаті України.

Він також зазначив, що Ірина Петренко та Віта Семеренко наразі перебувають у хорошій формі.

Щодо Катерини Бех, то тренер запевняє, що їй просто не пощастило зі стрільбою на чемпіонаті України. Анна Кривоніс, за його словами, також набирає форму.

Вже є конкуренція найсильнішим спортсменкам у команді,

– наголосив Велепець.