Для многих каратистов я теперь словно "человек из народа, который смог", – Горуна о победе на ЧЕ

Украинский каратист Станислав Горуна на чемпионате Европы победил легендарного бойца Рафаэля Агаева. В интервью 24 каналу он рассказал, как ему это удалось, об уважении к сопернику, а также того, кому из мира каратэ никогда не подаст руку.

Первая часть интервью: Уличные драки – хорошая вещь, чтобы задуматься, – лучший каратист Украины Станислав Горуна

- Уже думали о том, что будете делать после Олимпиады?

Все останется так, как и было. Точно останусь в спорте на год, два или три. Далеко наперед не загадываю. Вместе с тем буду думать, где зарабатывать и как. Могу сказать, что завершая карьеру, жалеть ни о чем не буду. Да, что-то не удалось. Но многое и удалось. Главное – получил признание. Сейчас же в приоритете Олимпиада, а после нее – чемпионат мира. Минимум до конца текущего года я мотивирован.

– Как по мне, самым большим признанием для вас были не титулы, а победы над легендарным азербайджанским бойцом Рафаэлем Аґаевым, самым титулованным каратистом в истории пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы, победителем Всемирных и Европейских игр. К тому же вы победили Рафаэля дважды – в финалах Евроигр-2019 и недавнем первенстве континента.

- Это действительно так. Даже начал замечать, как на меня смотрят представители нашей весовой категории до 75 кг после того, как победил Агаева в Минске два года назад. В их глазах читается: "вот ты молодец!" Другим, возможно, более титулованным, чем я, справиться с Рафаэлем не удавалось, а мне удалось. При этом физически на это способен вроде бы не один боец. И техника позволяет. Но не пускает психология. В итоге Агаев их побеждает, даже когда не все удается. Просто ловит оппонентов на их ошибках. Такое бывало множество раз. Рафаэля побеждали считанные люди. Для многих каратистов я теперь словно "человек из народа, который смог".

- Нет сомнений, что после двух подряд поражений Агаев накануне Олимпиады будет настраиваться на вас по-особенному.

– Должен настраиваться, а куда же денется. Считаться со мной он точно будет. Пусть теперь думает, что со мной сделать.

Вторая часть интервью Уважаю Ломаченко и Усика как боксеров, но хватаюсь за голову от их слов, – Горуна

- Стоя на пьедестале после победы на Евро, вы утешали Рафаэля.

- Да, потому что понимаю, насколько болезненны поражения для таких людей и насколько они бьют по самолюбию. То пошутил, сказал: "Расслабься, немного я тут постою. Но ты, однако, самый лучший". И я не лукавлю, потому что есть классные спортсмены, а есть великие. Агаев именно великий. Даже в голове не укладывается: я в 2003-м начал занятия каратэ, а Рафаэль в 2004-м выиграл свой первый чемпионат Европы. С тех пор 17 лет он остается на вершине. При любых обстоятельствах отношусь к Рафаэлю с большим уважением. Несмотря на многочисленные победы, он не зазнается, остается приземленным. Поэтому мне не стыдно такого человека поддержать и выразить восхищение им и его достижениями.

- Есть соперники, которых бы вы не поддержали?

– Есть. Один – из Нидерландов. Он уже завершил карьеру. Когда мы встречались в финале Italian Open в 2011-м, голландец сделал ошибку – нарушил негласное правило спортивной этики. В конце боя я вел 7:5. За пять секунд до завершения схватки соперник идет ко мне с намерением пожать руку. Понимая, что спастись уже не сможет. Нормальная ситуация. Я расслабился, подаю руку, когда оппонент меня прихватывает и пытается ударить ногой. О, черт! В последний момент успел увернуться. Меня это разозлило. Когда судья отдал мне победу и показал жестом, чтобы мы поблагодарили друг друга рукопожатием, я показал классический жест "от локтя". После того мы встречались на татами, кажется, четыре раза. И каждый раз я голландца просто прибивал. В сухую – 6:0, 7:0. К таким соперникам нет никакого уважения. Тем более, что для голландца это была привычная вещь. Так же он поступал с другими оппонентами. Хотя в целом в каратэ таких случаев мало.