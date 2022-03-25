Из Киева уезжать не собирается

По словам Петракова, в середине февраля он находился в Турции, где посещал тренировочное собрание украинских клубов. Тренер отмечает, что когда ему говорили о возможном вторжении России в Украину, он скептически относился к этой информации. О том, что началась война, Александр Петраков узнал от сына.

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"Когда все произошло, мне позвонил по телефону сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет", – сказал он.

Главный тренер сборной Украины войну переживает в Киеве. Он отмечал, что бежать из столицы Украины ему не хочется, потому что это его родной город.