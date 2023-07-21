Предложения века: Мбаппе собираются предложить контракт на миллиард евро

Трансферная сага вокруг Килиана Мбаппе продолжается. Футболиста хотят видеть у себя многие клубы, поэтому финансовые предложения ему уже дошли до невероятных показателей.

Парижский ПСЖ, контракт с которым у футболиста истекает 30 июня 2024 года, намерен удержать в своей команде французского форварда. Чемпион Франции решил поразить своего звездного футболиста и готов предложить ему просто космические условия.

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Рекордное предложение в истории футбола

Сообщается, что руководство парижан подготовило для Мбаппе контракт на десять лет. За этот период футболист может заработать один миллиард евро. Если Килиан согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, а его контракт будет рекордным по продолжительности в элитном европейском футболе.

Это будет почти пожизненное соглашение, по условиям которого по игроку не будут вестись трансферные переговоры и он будет оставаться ключевой фигурой команды, в случае ее перестройки. О реакции нападающего на такую возможную инициативу клуба пока ничего неизвестно.

. Ранее Килиан Мбаппе сообщил, что не будет подписывать новый контракт с ПСЖ, однако намерен отработать его до конца. При таких условиях парижский клуб потеряет форварда бесплатно, поэтому руководство ПСЖ поставило ультиматум – либо футболист подписывает новый контракт, либо его продают уже в это межсезонье. На Мбаппе главным претендентом является Реал, а также свой интерес проявляли почти все топовые клубы АПЛ.