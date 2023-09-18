В Юджине 16-17 сентября проходил Суперфинал Бриллиантовой лиги. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил на соревнованиях очередной мировой рекорд.

На итоговых соревнованиях Бриллиантовой лиги шведскому чемпиону понадобилось всего три попытки, чтобы стать победителем соревнования. Дюплантис перепрыгнул планку 5.62, 5.82 и 6.02 метра, последняя высота серебряному призеру уже не подчинилась, пишет 24 Канал.

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Тотальное доминирование Дюплантиса

После того как стало понятно, что швед стал чемпионом, он заказал планку 6.23 метра, которую до этого никому в истории не удавалось перепрыгнуть. Дюплантис покорил ее с первой попытки, после чего побежал обниматься с находившимися рядом братьями.

Спортсмен после установления рекорда дал комментарий SVT Sport, в котором рассказал о своих первых эмоциях и роли семьи в своем выступлении:

Сейчас, честно говоря, мыслей не так много, у меня просто хаос в мозгу. Это трудно объяснить, но это отличное чувство. Здесь была почти вся моя семья, поэтому мне не на что жаловаться. Каждый раз, когда я устанавливаю мировой рекорд, это чувствуется по-новому. В этот раз это очень особый момент, потому что здесь мои два брата, и они являются большой причиной того, почему я сегодня здесь и так хорошо прыгаю.

Отметим, что до 2020 года мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытом воздухе принадлежал Сергею Бубке (6.14 метра), которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

. 23-летнему шведу принадлежат 7 самых высоких прыжков с шестом в истории. Кроме него 6.16 метров подчинялись только Рено Лавиллени.

Смотрите видео с рекордным прыжком Армана Дюплантиса