"Вижу победу Усика": легендарный боксер объяснил, почему украинец должен стать королем хевивейта

Дюк Маккензи поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Британский боксер верит в победу Тайсона Фьюри.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Дюк Маккензи сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи. По его словам, украинец имеет все для того, чтобы стать королем хевивейта.

"Усик победит. Я не хочу устраивать кому-то холодный душ, но я вижу победу Усика, потому что он гораздо более универсальный боец. Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то подобным ему, а Усик в хорошей форме сможет потягаться с любым тяжеловесом.

Усик имеет высокий боксерский IQ. Он очень умный, очень рассудительный, он отлично бьет, у него хороший тайминг, он может свести на нет размеры больших парней", – сказал Итаума.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.