В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Красюк дал отпор промоутеру Фьюри

Промоутер британца Фрэнк Уоррен недавно высказал мнение, что его клиент сможет найти слабые места у Усика и попытается ими воспользоваться. Ответа представителя украинца не пришлось долго ждать.

"То, что Фрэнк Уоррен упоминает как слабые места Усика, являются слабыми сторонами любого боксера или даже любого мужчины. По этой причине эти удары запрещены. Поэтому я думаю, что дядя Фрэнк должен искать новую стратегию победы над Усиком", – написал глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк.

Напомним, во время предыдущего поединка Усика, когда украинцу противостоял британец Даниэль Дюбуа, Александр получил от соперника удар ниже корпуса и оказался на канвасе. К счастью, рефери тогда дал время чемпиону на восстановление.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.