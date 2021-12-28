Дэвису делают бои, в которых он победит, – Ломаченко уверен, что соперник избегает встречи

Василий Ломаченко является одним из тех боксеров, который не против выходить в ринг против серьезных соперников. Украинец хотел бы провести бой против Джервонты Дэвиса.

Ломаченко: это бокс со своей политикой

33-летний украинский боксер хочет вернуть свои утраченные чемпионские титулы. Воплотить эту мечту в реальность позволит бой против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Однако Ломаченко не забывает о других оппонентах.

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Василий готов выйти в ринг против Джервонты Дэвиса. Но есть одно препятствие. По мнению украинца, команда американского боксера ищет Джервонти лишь тех соперников, которых он сможет победить.

Они организуют Джервонти лишь те бои, в которых уверены в его победе. Они делают ему бои только против тех оппонентов, которых, по их мнению, он точно победит. Я всегда говорил, что готов с ним боксировать. Но это бокс со своей политикой. В его команде знают, чего я стою. Они знают, что я реально опасен,

– сказал Ломаченко.

Ранее промоутерская компания Mayweather Promotion, представляющая интересы Дэвиса, рассказала, что пока что Джервонта не будет боксировать с Ломаченко. Они не будут отступать от разработанного плана.

Дэвис готов побоксировать с Ломаченко