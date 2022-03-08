Пара сама уже сделала первый взнос, который, по информации источника, составил 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

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У себя в инстаграме спортсмен призвал всех неравнодушных людей поддержать его инициативу и помочь самым маленьким гражданам нашей страны.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей забирают с кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине продолжается уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллионов детей сейчас находятся под угрозой", – написал Дэвид.

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