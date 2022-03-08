Пара сама вже зробила перший внесок, який, за інформацією джерела, склав 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів).

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У себе в інстаграмі спортсмен закликав усіх небайдужих людей підтримати його ініціативу і допомогти найменшим громадянам нашої країни.

"Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї розлучені. Дітей забирають з ліжок, щоб уночі залишити свої будинки. Оскільки війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйонів дітей зараз перебувають під загрозою", – написав Девід.

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