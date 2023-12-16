Новое амплуа звезды: Виктория Бекхэм опубликовала забавное фото Дэвида в трусах под телевизором
16 декабря 2023, 18:54Читати новину українською
Источник:Интстаграмм Виктории Бекхэм
Дэвид Бекхэм не только выдающийся футболист и владелец клуба Интер Майами. Титулованный спортсмен еще искусный хозяин в своей квартире.
Виктория Бекхэм решила оригинально похвалить своего звездного мужа. Она опубликовала в своем инстаграмме забавное фото Дэвида.
Смотрите также Как Зинченко отпраздновал 27-летие: трогательное видео с дочками
На фотографии звезда мирового футбола лежит на полу в одних трусах и чинит телевизор. Это очень развеселило Викторию, поделившуюся своей радостью с подписчиками.
Электрик пришел чинить телевизор. Спасибо огромное,
– подписала пост жена Бекхэма.
Голый Бекхэм ремонтирует телевизор / instagram.com/victoriabeckham
- Напомним, что Дэвид Бекхэм женился на бывшей участнице поп-группы "Spice Girls" Виктории Адамс в июле 1999 года.
- Тогда Дэвид защищал цвет Манчестер Юнайтед.
- Виктория подарила суперзвезде футбола троих сыновей: Бруклина (1999), Ромео (2002) и Круза (2005). 10 июля 2011 родилась дочь Харпер Севен.
- Средний сын звездной пары Ромео играет за дубль Брентфорда, где он был одноклубником Егора Ярмолюка.
- Сейчас Дэвид Бекхэм является владельцем Интер Майами, за который играют аргентинец Лионель Месси и Сергей Кривцов.