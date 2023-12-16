Вікторія Бекхем вирішила оригінально похвалити свого зіркового чоловіка. Вона опублікувала у своєму інстаграмі кумедне фото Девіда.
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На фотографії зірка світового футболу лежить на підлозі в одних трусах та лагодить телевізор. Це дуже розвеселило Вікторію, яка поділилася своєю радістю з підписниками.
Електрик прийшов лагодити телевізор. Спасибі величезне,
– підписала пост дружина Бекхема.
Голий Бекхем ремонтує телевізор / instagram.com/victoriabeckham
- Нагадаємо, що Девід Бекхем одружився з колишньою учасницею попгурту "Spice Girls" Вікторією Адамс у липні 1999 року.
- Тоді Девід захищав кольори Манчестер Юнайтед.
- Вікторія подарувала суперзірці футболу трьох синів: Брукліна (1999), Ромео (2002) та Круза (2005). 10 липня 2011 року народилася донька Харпер Севен.
- Середній син зіркової пари Ромео грає за дубль Брентфорда, де він був одноклубником Єгора Ярмолюка.
- Наразі Девід Бекхем є власником Інтер Маямі, за який грають аргентинець Ліонель Мессі та наш Сергій Кривцов.