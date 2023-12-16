Вікторія Бекхем вирішила оригінально похвалити свого зіркового чоловіка. Вона опублікувала у своєму інстаграмі кумедне фото Девіда.

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На фотографії зірка світового футболу лежить на підлозі в одних трусах та лагодить телевізор. Це дуже розвеселило Вікторію, яка поділилася своєю радістю з підписниками.

Електрик прийшов лагодити телевізор. Спасибі величезне,
– підписала пост дружина Бекхема.

Голий Бекхем ремонтує телевізор / instagram.com/victoriabeckham

  • Нагадаємо, що Девід Бекхем одружився з колишньою учасницею попгурту "Spice Girls" Вікторією Адамс у липні 1999 року.
  • Тоді Девід захищав кольори Манчестер Юнайтед.
  • Вікторія подарувала суперзірці футболу трьох синів: Брукліна (1999), Ромео (2002) та Круза (2005). 10 липня 2011 року народилася донька Харпер Севен.
  • Середній син зіркової пари Ромео грає за дубль Брентфорда, де він був одноклубником Єгора Ярмолюка.
  • Наразі Девід Бекхем є власником Інтер Маямі, за який грають аргентинець Ліонель Мессі та наш Сергій Кривцов.