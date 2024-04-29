Уже совсем скоро в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Дэвид Аллен о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри. По словам Дэвида Аллена, "Цыганский король" имеет значительное преимущество за счет своих габаритов.

"Я считаю Фьюри и Усика лучшими на данный момент супертяжами в мире. Я проводил спарринги и с Тайсоном, и с Александром. Мне кажется, Фьюри все же слишком большой для Усика. Он супертяж по своей природе, имеет преимущество в габаритах, а также, наверное, преимущество в опыте на этом уровне.

Усик – невероятный боксер, невероятный представитель крузервейта. И стал невероятным супертяжем. Вопрос в том, сможет ли он справиться, если Тайсон подойдет к бою в топ-форме", – сказал Аллен.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.