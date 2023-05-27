Автором скандального курьеза стал 17-летний центральный защитник Дэниел Бамейи. Юный футболист отметился фантазией и хитростью, чтобы попасть в национальную команду.

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Футболист с большой фантазией

Защитник получил вызов во взрослую сборную Нигерии и был указан как футболист клуба Ям Ям. Хотя на самом деле такой команды вообще не существует, что было доказано после расследования.

Интересно, что сам Бамейи был привлечен сразу за три сборные Нигерии – U-20 (8 матчей), U-21 и взрослую команду (по одному матчу у обеих сборных).

Затейливый защитник даже успел дебютировать за главную команду Нигерии. Дебют состоялся еще летом 2022 года в товарищеском поединке против Коста-Рики, в котором Бамейи отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Также был капитаном сборной Нигерии, но после расследования логично больше не попадал в национальную команду.

Интересно, что на портале Transfermarkt есть профиль названного клуба, но там в составе играет только придумавший его футболист. У команды нет эмблемы, а в профиле защитника не указан ни один профессиональный клуб.



Выдумал клуб ради сборной / Скриншот из Transfermarkt