Убийство в киевском фуникулере 16-летнего Максима Матерухина всколыхнуло всю Украину. 7 апреля парень после конфликта с правоохранителем влетел в стекло фуникулера, а обломки задели подростку сонную артерию.

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Дядя Максима Матерухина рассказал, о чем мечтал погибший парень

Дядя погибшего подростка Евгений Клибановский, который является родным братом мамы Матерухина, рассказал о том, каким был парень.

"Он всегда был с мячом, возлагал большую надежду на футбол, безумно его любил. Много тренировался, хотел попасть в профессиональный спорт. Ходил на плавание и в тренажерный зал, чтобы держать себя в форме. Он летом с футбольным клубом должен был в высшую лигу вступать. Говорил: "Стану футболистом, прославлю Украину".

Когда осенью ему сделали операцию, то запретили тренироваться, чтобы не разошлись швы. Но он ходил хоть набивать мяч, чтобы не потерять форму. Говорил, что не может подвести команду. На одной из последних игр на последних секундах Макс забил победный гол".

Также Евгений Клибановский назвал наказание, которое считает справедливым для убийцы.

Он вырвал сердце нашей семьи. Справедливость для нас – это высшая мера наказания,

– сказал дядя Максима Матерухина.

Напомним, в убийстве подозревают бывшего сотрудника Управления государственной охраны Украины. Офис генпрокурора уже объявил 30-летнему мужчине подозрение в умышленном убийстве, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Он находится в СИЗО до 5 июня.