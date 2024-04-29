Вбивство у київському фунікулері 16-річного Максима Матерухіна сколихнуло всю Україну. 7 квітня хлопець після конфлікту з правоохоронцем влетів у скло фунікулера, а уламки зачепили підлітку сонну артерію.

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Дядько Максима Матерухіна розповів, про що мріяв загиблий хлопець

Дядько загиблого підлітка Євгеній Клібановський, який є рідним братом мами Матерухіна, розповів про те, яким був хлопець.

"Він завжди був з м'ячем, покладав велику надію на футбол, шалено його любив. Багато тренувався, хотів потрапити у професійний спорт. Ходив на плавання і в тренажерний зал, щоб тримати себе у формі. Він влітку з футбольним клубом повинен був у вищу лігу вступати. Казав: "Стану футболістом, прославлю Україну".

Коли восени йому зробили операцію, то заборонили тренуватись, щоб не розійшлися шви. Але він ходив хоч набивати м'яч, щоб не втратити форму. Казав, що не може підвести команду. На одній з останніх ігор на останніх секундах Макс забив переможний гол".

Також Євгеній Клібановський назвав покарання, яке вважає справедливим для вбивці.

Він вирвав серце нашої родини. Справедливість для нас – це найвища міра покарання,

– сказав дядько Максима Матерухіна.

Нагадаємо, у вбивстві підозрюють колишнього працівника Управління державної охорони України. Офіс генпрокурора вже оголосив 30-річному чоловіку підозру в умисному вбивстві, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Він перебуває у СІЗО до 5 червня.