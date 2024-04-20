В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Дядя Фьюри высказался о долгожданном бое за абсолют

Своими ожиданиями от поединка дядя и бывший тренер "Цыганского короля" Питер Фьюри. По его словам, Александр Усик будет непростым соперником для Тайсона.

"Я думаю, что Усик является очень хорошим боксером, он техничный. Что тут скажешь, он золотой медалист в любителях, абсолютный чемпион в крузервейте. Сейчас он – чемпион в супертяжелом весе.

Усик – хороший боец, и более того, он очень хороший человек. Он очень хорошо представляет супертяжелый дивизион. Я думаю, что это будет замечательный бой. На ринге не спрячешься. Пусть победит лучший", – отметил Питер Фьюри.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.