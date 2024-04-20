У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Дядько Фʼюрі висловився про довгоочікуваний бій за абсолют

Своїми очікуваннями від поєдинку дядько та колишній тренер "Циганського короля" Пітер Ф’юрі. За його словами, Олександр Усик буде непростим суперником для Тайсона.

"Я думаю, що Усик є дуже хорошим боксером, він технічний. Що тут скажеш, він золотий медаліст в аматорах, абсолютний чемпіон у крузервейті. Зараз він – чемпіон у надважкій вазі.

Усик – хороший боєць, і більше того, він дуже хороша людина. Він дуже добре представляє надважкий дивізіон. Я думаю, що це буде чудовий бій. На рингу не сховаєшся. Нехай переможе найкращий", – зазначив Пітер Ф’юрі.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.