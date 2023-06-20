Динамо, Заря, Ворскла и Шахтер: 4 футболиста УПЛ попали в топ-100 Golden Boy-2023

В Украинской Премьер-лиге хватает талантов. Сразу 4 представителя чемпионата Украины попали в перечень лучших

Два голкипера, защитник и форвард Украинской Премьер-лиги попали в сотню Golden Boy-2023. Первую десятку возглавили звезды мирового футбола.

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Будущее за ними

Практически все команды из первой пятерки по итогам прошедшего сезона УПЛ "делегировали" по футболисту в топ-100 лучших талантов сезона. Яркого таланта не нашлось только в составе серебряного призера чемпионата Украины Днепра-1, а вот Шахтер, Динамо, Заря и Ворскла могут похвастаться перспективными игроками.

Итальянское спортивное издание Tuttosport на своем сайте опубликовало список из юных игроков, претендующих на престижную награду Golden Boy. Ежегодно один из талантов до 21 года получает трофей, подтверждающий его перспективы и доказывающий, что футболист не зря заявил о себе всему миру.

В частности, по итогам прошедшей кампании итальянское издание внесло в сотню лучших и четырех представителей УПЛ. Стоит отметить, что все претенденты выступают за разные коллективы, а не из одной когорты. Tuttosport отметил таких футболистов, как центральный защитник Максим Дячук из Динамо, форвард Шахтера Кевин Келси, голкипер Ворсклы Павел Исенко и вратарь Александр Сапутин из Зари.

Кстати говоря. Александр Сапутин, Кевин Келси и Марко Сапуга (Движение) также попали в список самых перспективных футболистов на своей позиции , однако последнему не нашлось места среди сотни номинантов.

К тому же, определять лучшего будут путем голосования болельщиков и экспертов. Издание также решило оценить шансы кандидатов на победу. В первой десятке рейтинга Tuttosport оказались одни молодые звезды мирового футбола, а также действующий обладатель трофея Golden Boy.

Топ-10 претендентов