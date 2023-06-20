Два голкіпери, захисник та форвард Української Прем'єр-ліги потрапили до сотні Golden Boy-2023. Першу десятку очолили зірки світового футболу.

Варте уваги Збирають усіх "відмінників": до Динамо приєдналися два лідери призера чемпіонату України

Майбутнє за ними

Практично усі команди з першої п'ятірки за підсумками минулого сезону УПЛ "делегували" по футболісту в топ-100 найкращих талантів сезону. Яскравого таланта не знайшлося тільки у складі срібного призера чемпіонату України Дніпра-1, а от Шахтар, Динамо, Зоря та Ворскла мають нагоду похизуватися перспективними гравцями.

Італійське спортивне виданняTuttosport на своєму сайті опублікував список з юних гравців, які претендують на престижну нагороду Golden Boy. Щороку один з талантів віком до 21 року отримує трофей, який підтверджує його перспективи та доводить, що футболіст не дарма заявив про себе усьому світу.

Зокрема, за підсумками минулої кампанії італійське видання внесло до сотні найкращих і чотирьох представників УПЛ. Варто відзначити, що усі претенденти виступають за різні колективи, а не є з однієї когорти. Tuttosport відзначив таких футболістів, як центральний захисник Максим Дячук із Динамо, форвард Шахтаря Кевін Келсі, голкіпер Ворскли Павло Ісенко та воротар Олександр Сапутін із Зорі.

До речі. Олександр Сапутін, Кевін Келсі та Марко Сапуга (Рух) також потрапили до переліку найперспективніших футболістів на своїй позиції, проте останньому не знайшлося місця серед сотні номінантів.

До того ж визначати найкращого будуть шляхом голосування вболівальників та експертів. Видання також вирішило оцінити шанси кандидатів на перемогу. У першій десятці рейтингу Tuttosport опинилися одні молоді зірки світового футболу, а також чинний володар трофею Golden Boy.

Топ-10 претендентів