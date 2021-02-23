Disney планирует снять фильм по мотивам истории водителя машины для заливки льда Дэвида Эйрса. Он почти случайно вышел на площадку в матче НХЛ и принес Каролине победу над Торонто.

Невероятная история произошла в НХЛ 22 февраля 2020 года. В этот день встречались Торонто и Каролина.

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По ходу матча обоим голкиперам Каролины понадобилась замена. Сначала повреждение получил Джеймс Раймер, а затем и Петр Мразек.

На случай, когда травмы получают оба основных кипера, в НХЛ предусмотрен выход на площадку чрезвычайного вратаря. На этот раз повезло 42-летнему Дэвиду Эйрсу, который до этого никогда не играл в НХЛ. Он – обычный водитель ледового комбайна на стадионе. В возрасте 42 лет Эйрс стал самым возрастным дебютантом в НХЛ.

Произошло это во втором периоде, когда Каролина была впереди 3:1. А после этого и забросила четвертую шайбу. Но дважды пропустил и Эйрс.

Зато в третьем периоде голкипер отразил все семь шайб, которые летели в его ворота. А Каролина одержала победу 6: 3.

We believe in Dave pic.twitter.com/YnxhFKTLpN — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Самое интересное в этой истории то, что сам матч проходил в Торонто, а Эйрс в свое время выступал за фарм-клубы Торонто.

Фанаты НХЛ по итогам сезона назвали выступление Эйрса одним из лучших моментов сезона. За это проголосовали более 80% болельщиков.

Disney планирует снять фильм

Такая история не могла обойти стороной Голливуд. И там решили снять об этом фильм. Снимать будет студия Disney. Хотя фильм еще не получил названия.

Чем дальше займется Эйрс

После этого матча Эйрс получил свою волну славы. Но профессиональным хоккеистом не стал. Он лишь играет в свое удовольствие с друзьями. И в дальнейшем работает в компании, которая специализируется на технологиях охлаждения катков.