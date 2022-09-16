Дисквалификацию российских и белорусских биатлонистов продлили на неопределенный срок

Следить за новым сезоном в биатлоне можно будет без боязни увидеть там спортсменов из страны-террористки и ее приспешницы. российские и белорусские биатлонисты и дальше дисквалифицированы.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял предложение Исполнительного совета подтвердить решение Исполкома от 1 марта 2022 года о запрете участия любых российских и белорусских спортсменов или официальных лиц в международных соревнованиях к дальнейшему сообщению.

Достойно внимания Буду бороться до конца, чтобы россияне не были на международной арене, – Харлан

За соответствующее решение проголосовало 39 представителей Конгресса, двое высказались против, еще пятеро – воздержались. Кто проголосовал против отстранения россиян и белорусов – не указано.

Также Конгресс IBU одобрил предложение Исполнительного комитета об отстранении российской и белорусской федераций, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.

До этого IBU давала возможность россиянам и белорусам выступить в новом сезоне, поставив перед ними четкие условия – дистанцировать себя от войны в Украине и не допускать активную вовлеченность официальных лиц или спортсменов в российскую армию или их участие в военных действиях.

Однако российские биатлонисты не только не выполнили эти условия. Они активно присоединились к российской военной пропаганде – участвовали в мероприятиях вместе с российским "министром обороны" сергеем шойгу, получали воинские звания и т.д.