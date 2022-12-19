ФИФА и УЕФА могут исключить Украину из состава из-за Андрея Шевченко: громкий скандал в футболе

Главные футбольные организации мира считают, что в УАФ намечается незаконная смена власти. По информации инсайдера, власти Украины хотят вместо Андрея Павелко назначить президентом его тезку Шевченко.

Украинскую ассоциацию футбола накрыли бессчетные скандалы. Недавно глава УАФ Андрей Павелко и генсекретарь организации Юрий Записоцкий был арестован по обвинению в коррупции.

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Оба выпущены под залог почти по 10 миллионов гривен, но это вызвало резонанс в обществе. К тому же несколько региональных федераций предложили переизбрать президента УАФ.

Письмо от ФИФА

Это может вылиться в серьезные проблемы с УЕФА и ФИФА. Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что от главных футбольных организаций мирового и европейского футбола пришло письмо с угрозой исключения Украины из своего состава.

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Как заявляет источник, ФИФА и УЕФА заявили, что в УАФ пытаются рейдерским путем захватить власть. Органы акцентируют внимание не на расследованиях против Андрея Павелко, а на продвижении кандидатуры Андрея Шевченко.

В Ньоне собрали показания некоторых коллективных членов УАФ, которые под давлением и под диктовку в письменном виде вынуждены сейчас изъявлять желание "сбить" Павелка и на его место тут же поставить Шевченко. ФИФА и УЕФА считают, что эксвладельца Золотого Мяча продвигают на пост главы УАФ власти Украины.



Письмо от ФИФА и УЕФА по адресу УАФ / телеграмм-канал Игоря Бурбаса

Дисквалификация УАФ

Если же нового главу организации назначат "сверху", Украине грозит футбольная изоляция. Нашу сборную не допустят к отбору и Евро-2024, клубы не сыграют в еврокубках, а страна потеряет шансы на проведение ЧМ-2030.

При этом Бурбас считает, что мотивами Шевченко совсем не президентство в УАФ. Эта должность может позволить Андрею Николаевичу стать членом Исполкома УЕФА и сроки подачи кандидатов на эти выборы истекают уже скоро.

Путь в УЕФА через УАФ

Именно на международную арену рассчитаны амбиции Шевченко, заявляет журналист. Но недавно экстренер сборной Украины беседовал с президентом УЕФА Александером Чеферином.

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Словенец ему напрямую заявил, что если Андрей Николаевич получит должность незаконно, дверь в Исполком для него будет закрыта навсегда. При этом Шевченко пытался прикрыться именем Президента Украины Владимиром Зеленским, но Чеферин посоветовал ему не идти на эту аферу.

Шевченко и выборы в УАФ

Отметим, что Андрей Шевченко ни разу не комментировал свои возможные амбиции возглавить УАФ. Легенда Динамо и Милана помогает Украине на международной арене, став послом платформы UNITED24. При этом сам эксигровец с семьей живет в Лондоне.

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Ранее свою заинтересованность в выборах президента УАФ выражал бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля. Также разные СМИ рассказывают, что на этот пост хотят претендовать Александр Шовковский и Рустам Худжамов.