Дисквалифицированный Моуринью поужинал на ступеньках после победы Ромы: фото
Источник:инстаграм Жозе Моуринью
Рома 27 октября одержала выездную победу над Кальяри (1:2). Главный тренер "волков" Жозе Моуринью отпраздновал победу команды за ужином на ступеньках.
Ужин наедине после победы команды
58-летний португальский наставник не смог руководить Ромой в игре с Кальяри с тренерского мостика команды. Жозе Моуринью отбывает дисквалификацию, которую получил в поединке с "неаполитанцами" (0:0).
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Отметим, что в предыдущей игре против Наполи специалист выделился эмоциональным поведением после удаления. Португалец едва не перелез ограждение, отделяющее трибуны от футбольного поля.
После матча, в котором Рома одержала выездную победу над Кальяри со счетом 1:2, Жозе не смог попасть в раздевалку из-за дисквалификации. Моуринью пришлось поужинать на ступеньках. Наставник выложил фотографию на своей странице в инстаграме.
На фото видно, как наставник с напитком Coca-Cola и посудиной для еды празднует победу своих подопечных. Моуринью лаконично подписал фотографию.
Игра завершена. Три очка. Хорошая еда и еще один пацан,
– говорится в посте.
Португальский специалист говорит о дебютанте Ромы в игре с Кальяри Феликсе Афена-Гьяне.
Жозе Моуринью / Фото из instagram.com/josemourinho
- Победа над Кальяри позволила "волкам" подняться в топ-4 таблицы итальянской Серии А. В активе команды 19 очков. До третьего места, которое занимает Интер, только два пункта.
- Лидирует в чемпионате Милан – 28 баллов.