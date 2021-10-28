Вечеря на самоті після перемоги команди 58-річний португальський наставник не зміг керувати Ромою у грі з Кальярі з тренерського містка команди. Жозе Моурінью відбуває дискваліфікацію, яку отримав у поєдинку з "неаполітанцями" (0:0). Дивіться такожВилучення – не перешкода: як Моурінью емоційно підказував гравцям Роми з трибун – відео Відзначимо, що у попередній грі проти Наполі спеціаліст виділився емоційною поведінкою після вилучення. Португалець ледь не переліз огорожу, яка відділяє трибуни від футбольного поля. Після матчу, у якому Рома здобула виїзну перемогу над Кальярі з рахунком 1:2, Жозе не зміг потрапити у роздягальню через дискваліфікацію. Моурінью довелось повечеряти на сходах. Наставник виклав світлину на своїй сторінці в інстаграмі. На фото видно, як наставник з напоєм Coca-Colaта посудиною для їжі святкує перемогу своїх підопічних. Моурінью лаконічно підписав світлину. Гру завершено. Три очки. Хороша їжа і ще один пацан, – йдеться у пості. Португальський фахівець веде мову за дебютанта Роми у грі з Кальярі ФеліксаАфена-Г'яна. Жозе Моурінью / Фото з instagram.com/josemourinho Перемога над Кальярі дозволила "вовкам" підійнятись у топ-4 таблиці італійської Серії А. В активі команди 19 очок. До третього місця, яке посідає Інтер, лише два пункти. Лідирує у чемпіонаті Мілан – 28 балів.