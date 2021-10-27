Discovery+ запускает шоу Road To и Winter Pass к зимней Олимпиаде-2022

Уже 4 февраля 2022 года стартует зимняя Олимпиада в Пекине. К этому спортивному празднику на Discovery+ планируется запустить несколько спецпроектов.

Транслируя Олимпиаду на Discovery+ и Eurosport более чем в 50 странах, Discovery расскажет еще больше уникальных историй. Путешествие в Пекин 2022 начинается на Discovery в шоу Road To ("Дорога к"). В этом спортивном сезоне Discovery будет транслировать более 700 часов контента зимней Олимпиады.

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Discovery запускает еще одну новую программу Winter Pass уже с 23 ноября. В этом шоу также будут показываться эксклюзивные кадры по подготовке к зимней Олимпиаде. Шоу будет вести Раджи Чингянджа. Еженедельно ведущий будет посещать некоторые из самых живописных мест, которые станут частью Олимпийских игр в Пекине.

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