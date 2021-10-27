Discovery+ запускает шоу Road To и Winter Pass к зимней Олимпиаде-2022
Источник:24 канал
Уже 4 февраля 2022 года стартует зимняя Олимпиада в Пекине. К этому спортивному празднику на Discovery+ планируется запустить несколько спецпроектов.
Транслируя Олимпиаду на Discovery+ и Eurosport более чем в 50 странах, Discovery расскажет еще больше уникальных историй. Путешествие в Пекин 2022 начинается на Discovery в шоу Road To ("Дорога к"). В этом спортивном сезоне Discovery будет транслировать более 700 часов контента зимней Олимпиады.
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Discovery запускает еще одну новую программу Winter Pass уже с 23 ноября. В этом шоу также будут показываться эксклюзивные кадры по подготовке к зимней Олимпиаде. Шоу будет вести Раджи Чингянджа. Еженедельно ведущий будет посещать некоторые из самых живописных мест, которые станут частью Олимпийских игр в Пекине.
Среди других новинок Discovery:
- С 26 октября по 29 октября Eurosport будет транслировать шоу "Зал славы" – с эксклюзивными историями зимних Олимпийских игр из Турина, Ванкувера, Сочи и Пхенчхана;
- Как и во время Олимпиады в Токио 2020, современная студия Cube с расширенной реальностью будет транслировать Игры в Пекине 2022 в еще более оригинальных форматах, о которых будет известно ближе к дате Олимпиады;
- Популярный гимн, созданный специально для Discovery выдающимся композитором Стивеном Прайсом в сотрудничестве с Лондонским симфоническим оркестром для Токио 2020, будет звучать и в Пекине в 2022 году.