Транслюючи Олімпіаду на Discovery+ та Eurosport у понад 50 країнах, Discovery розповість ще більше унікальних історій. Подорож до Пекіна 2022 починається на Discovery у шоу Road To ("Дорога до"). Цього спортивного сезону Discovery транслюватиме понад 700 годин контенту зимової Олімпіади.

До теми Від Токіо-2020 до Пекіна-2022 – як на UA: ПЕРШИЙ працюють на Олімпіадах під час карантину

Discovery запускає ще одну нову програму Winter Pass вже з 23 листопада. У цьому шоу також показуватимуть ексклюзивні кадри з підготовки до зимової Олімпіади. Шоу вестиме Раджи Чингянджа. Щотижня ведучий буде відвідувати деякі з наймальовничіших місць, які стануть частиною Олімпійських ігор у Пекіні.

Серед інших новинок Discovery: