Директора автодрома Натали Майе застрелил ревнивый муж, застав в постели с любовницей

В Бельгии произошла трагедия – директора известного автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе застрелили в собственном доме. Скорее всего, это сделал ее муж Франс Дюбуа, который тоже был найден мертвым.

Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье, 14 августа, незадолго до полуночи, в доме пары в поселке Лимерле. Всего были убиты три человека.

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По данным местных журналистов, была убита Натали Майе, а также ее подруга Энн Лоуренс Дюрвио, которая, по всей вероятности, была ее любовницей.

Убийство совершил муж Майе Франс Дюбуа. Он был довольно известной личностью в мире автоспорта в Бельгии, ведь владел гоночной командой, а также был сооснователем популярной серии VW Fun Cup. Майе и Дюбуа были 17 лет женаты.

Дюбуа застрелил обеих женщин в постели. После этого он совершил самоубийство. Это пока предварительная версия событий.

Что известно о Натали Майе

Ей был 51 год.

Последние пять лет она была директором автодрома "Спа-Франкоршам", на котором проходят гонки Формулы-1. Трасса "Спа-Франкоршам" была основана еще в 1921 году.

До этого она была архитектором.

Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам" состоится 27–29 августа 2021 года.