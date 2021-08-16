Вбивство сталося в ніч з суботи на неділю, 14 серпня, незадовго до півночі, в будинку пари в селищі Лімерле. Загалом було вбито трьох осіб.

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За даними місцевих журналістів, було вбито Наталі Майє. Разом з нею і її подругу Енн Лоуренс Дюрвіо, яка, цілком ймовірно, була її коханкою.

Вбивство здійснив чоловік Майє Франс Дюбуа. Він був доволі відомою особистістю у світі автоспорту в Бельгії, адже володів гоночною командою, а також був співзасновником популярної серії VW Fun Cup. Майє та Дюбуа були 17 років одружені.

Дюбуа застрелив обох жінок в ліжку. Після цього він здійснив самогубство. Це поки попередня версія подій.

Що відомо про Наталі Майє

Їй було 51 років.

Останні п'ять років вона була директоркою автодрому "Спа-Франкоршам", на якому відбуваються перегони Формули-1. Траса "Спа-Франкоршам" була заснована ще у 1921 році.

До цього вона була архітекторкою.

Гран-прі Бельгії на трасі "Спа-Франкоршам" відбудеться 27-29 серпня 2021 року.