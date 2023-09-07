"Лучше я за эти деньги куплю 5 дронов и передам на фронт": директор клуба УПЛ раскритиковал VAR

Арбитры, работающие в Украинской Премьер-лиге, подверглись очередной волне критики. Клубы не желают тратить деньги "в пустую".

Директор киевской Оболони Александр Резниченко прокомментировал ситуацию по отказу клуба от VAR. Представитель "пивоваров" отметил, что коллектив лучше влияет отведенные на систему деньги в благотворительность.

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"Почему во всем мире VAR приносит пользу, а у нас наоборот?"

Оболонь недовольна решениями арбитра, судившего матч киевлян против Полесья (2:0). Судья назначил пенальти в пользу житомирян, реализовавших его на 90+7-й минуте и благодаря этому вышедших вперед. Пивовары убеждены, что рефери умышленно искал моменты, чтобы назначить одиннадцатиметровый в ворота Оболони, а судья неграмотно воспользовался VARом.

151 тысяча за аренду фургона ВАР. Это за то, чтобы его заправить, и он доехал из центра Киева на Оболонь? Как мне говорили представители других клубов УПЛ, они были приобретены на средства клубов. Но почему они не на балансе клубов? VAR служит для того чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR? Что он нам дает? Лучше я за эти средства куплю пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-нибудь. Почему во всем мире VAR приносит пользу, а у нас наоборот? Думаю, дело в квалификации наших арбитров,

– сказал Разниченко.

Оболонь заявила, что на их стадионе больше VAR работать не будет, что является официальной и принципиальной позицией. Разниченко добавил, что если президент клуба согласится допустить систему на арену, так и будет, директор платить за систему отказывается. Более того, Оболонь обратились в УПЛ и комитет арбитров относительно разъяснений противоречивых, по мнению "пивоваров", моментов, но клубу не ответили. Впоследствии киевляне отправили официальное письмо в УАФ и УПЛ с отказом от работы VAR на Оболонь-Арене.

Недавно было обнародовано количество жалоб украинских клубов на арбитров в сезоне 2023/2024. 8 наставников элитных коллективов по нескольку раз выдвигали свои претензии.

Жалобы клубов / FH