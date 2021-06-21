Динамовское сердце: Ярмоленко прокомментировал возможный переход в Шахтер

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко показывает великолепную игру на Евро-2020. Футболист прокомментировал слухи о переходе в донецкий Шахтер.

Не изменил киевскому клубу

Полузащитник Вест Хэма в течение 2007/2017 годов выступал за разные команды киевского Динамо. Андрей Ярмоленко откровенно признался, принял ли бы предложение от Шахтера – извечного соперника и врага киевлян.

Вот это да Капитан сборной Украины Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020

По словам Ярмоленко, никакие деньги не переманили бы его в донецкий клуб. Его ответ был бы категоричен: "Нет". Не повлияло бы на его мнение даже то, если предложение от Шахтера было бы единственным. Андрей предпочел бы подождать вариантов с других клубов.

С огромным уважением отношусь к Шахтеру, его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя,

– сказал футболист.

В футболе есть много случаев, когда футболисты одного клуба переходят в расположение прямого конкурента. Но такой путь выбирал Андрей. Ярмоленко не собирается уходить в Шахтер после того, как вывел киевлян на футбольное поле в роли капитана.

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