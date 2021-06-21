Динамовское сердце: Ярмоленко прокомментировал возможный переход в Шахтер

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко показывает великолепную игру на Евро-2020. Футболист прокомментировал слухи о переходе в донецкий Шахтер.
Не изменил киевскому клубу
Полузащитник Вест Хэма в течение 2007/2017 годов выступал за разные команды киевского Динамо. Андрей Ярмоленко откровенно признался, принял ли бы предложение от Шахтера – извечного соперника и врага киевлян.
Вот это да Капитан сборной Украины Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020
По словам Ярмоленко, никакие деньги не переманили бы его в донецкий клуб. Его ответ был бы категоричен: "Нет". Не повлияло бы на его мнение даже то, если предложение от Шахтера было бы единственным. Андрей предпочел бы подождать вариантов с других клубов.
С огромным уважением отношусь к Шахтеру, его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя,
– сказал футболист.
В футболе есть много случаев, когда футболисты одного клуба переходят в расположение прямого конкурента. Но такой путь выбирал Андрей. Ярмоленко не собирается уходить в Шахтер после того, как вывел киевлян на футбольное поле в роли капитана.
Карьера Ярмоленко: главное
- В январе 2007 года Ярмоленко перешел в структуру киевлян и отдал столичной команде более 10 лет. Лишь в августе 2017 года игрок сменил Динамо на дортмундскую Боруссию. Уже через год футболист выступал за Вест Хэм с АПЛ.
- В сезоне 2020/2021 украинец провел за "молотобойцев" только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Контракт Ярмоленко с английской командой истекает в конце июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро. Вингер якобы уже отказался продлевать соглашение и будет рассматривать новые варианты продолжения карьеры.
- Сейчас игрок выступает в "сине-желтой" футболке и ведет команду в плей-офф Евро-2020. Ярмоленко уже успел отметиться двумя голами в двух поединках.