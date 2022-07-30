"Динамовец навсегда": Вербич трогательно простился с Динамо, признавшись в любви к Украине

История Беньямина Вербича в киевском Динамо подошла к своему окончанию. Словенский футболист стал игроком греческого Панатинаикоса.

Вербич: С первых дней я чувствовал себя как дома

29 июля Беньямин Вербич улетел в Афины и официально заключил контракт с греческим клубом. Словенский футболист щемяще попрощался с Динамо, его болельщиками и Украиной.

К теме Вербич покинул Динамо ради греческого Панатинаикоса

В своем инстаграмме игрок написал большое и трогательное обращение, в котором рассказал, что гордится каждым днем, прожившим в киевском клубе. Беньямин признался в любви к Динамо, Украине и ее столице.

Вербич добавил, что с первых дней чувствовал в Динамо себя как дома.

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома,

– написал динамовец.

"Я горд войти в историю большого клуба"

Вспомнил в своей публикации войну в Украине против россии. Вербич отметил, что покидает любимую команду, по которой будет очень скучать: "Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни. Я покидаю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать".

Вербич добавил, что его сердце навсегда будет бело-синим, ведь его родившийся 15 августа 2021 года сын наполовину украинец.

Мой сын Май наполовину украинец и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец. Динамо Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда,

– подытожил словенец.

Добавим, что Вербич был одним из немногочисленных иностранных игроков, помогающих ВСУ.

В футболке Динамо Вербич провел 122 матча, в которых забил 37 голов. Вместе с командой завоевал 5 трофеев. Помог киевлянам пройти в третий круг квалификации Лиги чемпионов-2022/2023.

Напомним, что словенский футболист подписал контракт с греческим Панатинаикосом на 3 года – до конца июня 2025 года. Беньямин воспользовался новым правилом ФИФА и покинул Динамо.