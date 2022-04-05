Динамовец Цитаишвили может перейти к аутсайдеру Польши, – СМИ
Источник:твиттер BuckarooBanzai
Правый вингер Георгий Цитаишвили может сменить Динамо на Вислу. Футболист в скором времени может перейти в польский Экстракляс.
Новый возможный клуб футболиста
Следующим клубом 21-летнего полузащитника может стать польская Висла. Команда из Кракова хочет арендовать у Динамо Георгия Цитаишвили.
Читайте также Он был бы рад, если бы его вызвали в сборную - Красников о возможном возвращении
Польская пресса сообщает, что футболист уже в скором времени наденет футболку Вислы. Новый потенциальный клуб Цитаишвили является аутсайдером польской Экстраклясы – 16 место среди 18 команд.
Напомним, что вингер до конца июня 2022 года выступает за одесский Черноморец на правах аренды. После чего должен был вернуться в Динамо.
Первую часть сезона киевский клуб закончил на втором месте в таблице УПЛ, имея в своем активе 43 очка.
Футбольная карьера Цитаишвили
- Георгий Цитаишвили – воспитанник киевского Динамо.
- До января 2021 выступал за киевлян, после чего ушел в аренду в полтавскую Ворсклу, где пробыл шесть месяцев.
- В июле 2021-го был арендован одесским Черноморцем.
- В сезоне-2021/2022 Цитаишвили отыграл 15 матчей, в которых забил один гол.