Свисток головного арбітра матчу Олександра Омельченка пролунає о 15:30. Зустріч, яка буде номінально гостьовою для динамівців, відбудеться у Києві на легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського, повідоляє 24 Канал.

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Перенесена битва у Києві

Команди підходять до очної зустрічі у кардинально різних настроях. Останнім часом з'являєтьься багато тривожних чуток про майбутнє Зорі. Спершу були про бойкот, тепер й взагалі про можливе зникнення клубу із футбольної карти України.

Цікаво! Лише 12 березня команди грали між собою. Та гра 21-го туру УПЛ закінчилась домашньою перемогою підопічних Олександра Шовковського 2:0. Голи у ворота луганського клубу забивали Владислав Ванат та Денис Попов.

"Мужики" після 19-ти зіграних поєдинків йдуть аж на 12-му місці, набравши 22 очки. Відрив від зони перехідних матчів за виліт складає лише 4 бали.

Динамо ж із 41 пунктом посідає 4-ту позицію турнірної таблиці УПЛ, поступаючись третьому Дніпру-1 лише одним очком. Відставання від лідера сезону Шахтаря та другого Кривбаса складає по 5 балів.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу