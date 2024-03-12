Динамо вплотную приблизилось к лидерам УПЛ: киевляне на заснеженном поле переиграли Зарю – видео

Во вторник, 12 марта, начался 21 тур Украинской Премьер-лиги. В одном из матчей киевское Динамо на своем поле принимало луганскую Зарю.

Динамо – Заря 2:0

Голы: Ванат, 30, Попов, 85

В предыдущем туре киевляне на последней минуте упустили победу в поединке с Вересом и прервали свою 6-матчевую победную серию в чемпионате. Луганчане же в последнее время также набрали форму и, несмотря на пребывание в нижней части турнирной таблицы, подходили к игре на стадионе имени Валерия Лобановского с 5-матчевой беспроигрышной серией.

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Уверенная победа киевлян на тяжелом газоне

Однако у гостей перед матчем возникла другая проблема. Игроки рассматривали вариант бойкотировать матч, ведь клуб имеет задолженность перед ними по зарплате за несколько месяцев. В итоге, Заря вышла на поле, но состав луганчан был достаточно экспериментальным с большим количеством новичков и молодежи.

Им на помощь пришла погода, ведь газон был полностью заснежен из-за осадков, которые шли весь день в Киеве. Поэтому разница в классе имела больше шансов быть нивелированной, благодаря бойцовским качествам.

Динамо со старта завладело инициативой, но создавать большое количество моментов им было достаточно сложно. Дополнительной преградой было отсутствием оранжевого или красного мяча, который во время трансляции просто невозможно было увидеть.

Но свой момент киевляне таки нашли и смогли реализовать. Константин Вивчаренко отдал длинную передачу на Владислава Ваната и тот на 30-й минуте с близкой дистанции переправил мяч в ворота Александра Сапутина.

Гол Владислава Ваната: смотрите видео

После этого киевляне продолжали контролировать игру и владели мячом более 70 процентов игрового времени. В конце встречи им удалось удвоить счет. Денис Попов забил после подачи Александра Андриевского на 85-й минуте и поставил точку в интриге относительно победителя.

Гол Дениса Попова: видео

Благодаря этому результату киевляне сократили расстояние в турнирной таблице до двух очков от Шахтера и Кривбасса и сейчас занимают четвертое место, Заря же осталась на двенадцатой строчке и находится в трех зачетных пунктах от зоны переходных матчей.

. Следующий поединок Динамо сыграет после перерыва на матчи сборных на выезде против Ворсклы, Заря в важном поединке за выживание будет принимать Металлист 1925.

Смотрите видеообзор матча Динамо – Заря