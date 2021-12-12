Динамо вничью сыграло с Зарей и пропустило Шахтер на первое место УПЛ: видео голов

Динамо в рамках 18-го тура УПЛ принимало луганскую Зарю. Киевляне заканчивают 2021 год с отставанием в два очка от "горняков".

Динамо – Заря 1:1

Голы: Буяльский, 44 – Аллахьяр, 49

Луганская команда в начале матча отметилась результативным действием. Назарина с 20 метров пробил в ворота соперников, мяч прошел рядом со штангой.

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Киевляне сразу же отреагировали на действия своих оппонентов и принялись атаковать. Уже на 22-й минуте Буяльский в упор пробил по воротам Зари, но голкипер Мацапура спас команду.

Киевляне активно продолжали атаковать своих соперников, но все было безрезультатно.

На 44-й минуте динамовцы вышли вперед. Шапаренко прострелил в штрафную, где Гармаш забрал мяч и обменялся ударом с Буяльским. Виталий пробил в левый нижний угол и успешно забил гол.

Видео гола Буяльского

Уже в начале второго тайма гости сразу же устремились в атаку. Результативное действие Аллахьяра помогло сравнять счет в матче. Недолго ожидая Назарина едва не вывел команду вперед. Он в упор пробил в ворота Динамо, но Бущан успешно отбил мяч.

Видео гола Аллахьяра

Заря продолжала атаковать киевлян и могла отличиться еще одним забитым голом. Имереков отправил мяч в ворота соперников, но был офсайд.

Хозяева поля начали включаться в игру и атаковать ворота оппонентов. Киевляне создали несколько опасных моментов для соперников. Динамовцы заставили нервничать болельщиков луганской команды, однако отличиться результативным действием так и не удалось.

В турнирной таблице Динамо теперь отстает от Шахтера на два очка – 45 против 47. А вот Заря уже отстает от третьего места, где идет Днепр-1, отставание составляет четыре очка.