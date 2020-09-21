После матчей в еврокубках украинские клубы сыграют матчи чемпионата Украины. В пятом туре УПЛ будет немало интересных противостояний.

Больше всего внимания привлекает матч "Динамо" – "Заря". Битва серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата запланирована на воскресенье, 4 октября.

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Также стоит внимания еще один матч двух представителей Украины в еврокубках – "Десна" будет принимать "Шахтер". Этот матч состоится тоже 4 октября. И эти два матча сыграют в одно время – в 17:00.

Откроет тур матч с участием лидера УПЛ после трех сыгранных матчей – "Ворскла" на выезде померится силами с "Днепром-1".

3 октября состоится и львовское дерби – "Рух" будет принимать "Львов".

Календарь матчей 5 тура УПЛ

3 октября, суббота

Днепр-1 – Ворскла. 14:00

Рух – Львов. 17:00

Ингулец – Минай. 19:30

4 октября, воскресенье

Олимпик – Александрия. 14:00

Десна – Шахтер. 17:00

Динамо – Заря. 17:00

Колос – Мариуполь. 19:30

Отметим, что после пятого тура УПЛ снова пойдет на перерыв, связанный с матчами сборной. Уже 5 октября игроки, которых Андрей Шевченко вызвал в состав "сине-желтых", соберутся вместе, чтобы отправиться в Париж на матч против сборной Франции, который состоится 7 октября. А уже 10 и 13 октября украинцы проведут два матча в Киеве – против сборных Германии и Испании соответственно.