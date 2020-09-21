Після матчів в єврокубках українські клуби зіграють матчі чемпіонату України. У п'ятому турі УПЛ буде чимало цікавих протистоянь.

Найбільше уваги привертає матч "Динамо" – "Зоря". Битва срібного та бронзового призерів минулого чемпіонату запланована на неділю, 4 жовтня.

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Також вартує уваги ще один матч двох представників України в єврокубках – "Десна" прийматиме "Шахтар". Цей матч відбудеться теж 4 жовтня. І ці два матчі зіграють в один час – о 17:00.

Відкриє тур матч за участі лідера УПЛ після трьох зіграних матчів – "Ворскла" на виїзді поміряється силами з "Дніпром-1".

3 жовтня відбудеться і львівське дербі – "Рух" прийматиме "Львів".

Календар матчів 5 туру УПЛ

3 жовтня, субота

Дніпро-1 – Ворскла. 14:00

Рух – Львів. 17:00

Інгулець – Минай. 19:30

4 жовтня, неділя

Олімпік – Олександрія. 14:00

Десна – Шахтар. 17:00

Динамо – Зоря. 17:00

Колос – Маріуполь. 19:30

Відзначимо, що після п'ятого туру УПЛ знову піде на перерву, пов'язану з матчами збірної. Вже 5 жовтня гравці, яких Андрій Шевченко викликав до стану "синьо-жовтих", зберуться разом, щоб відправитися до Парижа на матч проти збірної Франції. який відбудеться 7 жовтня. А вже 10 та 13 жовтня українці проведуть два матчі в Києві – проти збірних Німеччини та Іспанії відповідно.