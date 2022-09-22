Динамо заявило двух игроков на сезон УПЛ: среди них легионер

Киевская команда усилила атаку из внутренних резервов. Теперь Мирча Луческу в матчах чемпионата Украины сможет рассчитывать на Владислава Кулача и Бенито.

Несмотря на закрытое трансферное окно, украинские футбольные клубы могут усиливаться игроками посреди сезона. Правда, они должны быть либо свободными агентами, либо уже иметь контракт с этим клубом.

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Так решило поступить и Динамо, дозаявив на сезон УПЛ двух своих футболистов. Речь о нападающем Владиславе Кулаче и вингере Бенито. Первый будет выступать под 28 номером, а легионер – под 77-м.

Владислав не играл за Динамо с декабря прошлого года. Кулач присоединился к Динамо в 2021 году в статусе лучшего бомбардира УПЛ и за это время провел всего пять матчей, забив один гол.

. Контракты Кулача и Бенито с Динамо истекают летом 2023 года.

Что касается нигерийца, он присоединился к команде в 2020 году, однако в основном ходил по арендам. Прошлый сезон Бенито провел в хорватском клубе Горица, сыграв всего 4 матча.

Тяжелое положение Динамо

Динамо очень неудачно начало сезон. Команда Мирчи Луческу стартовала в УПЛ с двух поражений подряд, а также не прошла квалификацию Лиги чемпионов, проиграв Бенфике.

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В Лиге Европы дела у "бело-синих" тоже нехорошие. Динамо уступило Фенербахче (1:2) и АЭКу из Ларнаки (0:1) и пока идет без очков.