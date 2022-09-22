Попри закрите трансферне вікно українські футбольні клуби можуть посилюватись гравцями посеред сезону. Правда, вони мають або бути вільними агентами, або вже мати контракт з цим клубом.

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Так вирішило вчинити і Динамо, дозаявивши на сезон УПЛ двох своїх футболістів. Мова про нападника Владислава Кулача та вінгера Беніто. Перший буде виступати під 28 номером, а легіонер – під 77-им.

Владислав не грав за Динамо з грудня минулого року. Кулач приєднався до Динамо у 2021 році в статусі найкращого бомбардира УПЛ і за цей час провів всього 5 матчів, забивши один гол.

Важливо знати. Контракти Кулача та Беніто з Динамо закінчуються влітку 2023 року.

Що стосується нігерійця, то він доєднався до команди у 2020 році, однак в основному ходив по орендах. Минулий сезон Беніто провів у хорватському клубі Горіца, зігравши всього 4 матчі.

Скрутне становище Динамо

Динамо вкрай невдало почало сезон. Команда Мірчі Луческу стартувала в УПЛ з двох поспіль поразок, а також не пройшла кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши Бенфіці.

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В Лізі Європи справи у "біло-синіх" також недобрі. Динамо поступилось Фенербахче (1:2) та АЕКу з Ларнаки (0:1) і поки йде без очок.