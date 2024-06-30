Трансфер на грани срыва: Динамо сделало предложение по приобретению воспитанника Манчестер Юнайтед

Киевское Динамо активно усиливается накануне старта в квалификации Лиги чемпионов-2024/25. Предметный интерес "бело-синие" проявляют к польскому защитнику Лукашу Бейгеру.

Вице-чемпион Украины сделал заманчивое предложение польскому Шленску по приобретению 22-летнего центрального защитника Лукаша Бейгера. Столичный клуб готов выплатить необходимую компенсацию.

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Воспитанник МЮ заинтересовал Динамо

По информации польских СМИ, финансовое предложение очень выгодное для футболиста и Шленска. Однако из-за войны трансфер может сорваться.

Польский центрбек опасается ехать в Украину из-за российских обстрелов. Поэтому вполне вероятно, что он откажется подписывать контракт с "бело-синими".

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