Вице-чемпион Украины сделал заманчивое предложение польскому Шленску по приобретению 22-летнего центрального защитника Лукаша Бейгера. Столичный клуб готов выплатить необходимую компенсацию.
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По информации польских СМИ, финансовое предложение очень выгодное для футболиста и Шленска. Однако из-за войны трансфер может сорваться.
Польский центрбек опасается ехать в Украину из-за российских обстрелов. Поэтому вполне вероятно, что он откажется подписывать контракт с "бело-синими".
Что известно о потенциальном новичке Динамо
- Лукаш Бейгер начал свой футбольный путь в познанском Лехе. В 2018 году защитник стал игроком Манчестер Юнайтед.
- В структуре "манкунианцев" Бейгер находился два с половиной года. В составе Манчестер Юнайтед U-19 участвовал в Юношеской лиге УЕФА.
- Зимой 2021 года Лукаш вернулся в Польшу и подписал соглашение с вроцлавским Шленском.
- 190-сантиметровый защитник в прошлом сезоне отыграл 32 матча в Экстраклясе и отметился одним забитым мячом.
- Текущая трансферная стоимость Бейгера составляет 1,5 миллиона евро.