Віцечемпіон України зробив привабливу пропозицію польському Шльонську щодо придбання 22-річного центрального захисника Лукаша Бейгера. Столичний клуб готовий виплатити необхідну компенсацію.
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За інформацією польських ЗМІ, фінансова пропозиція дуже вигідна для футболіста та Шльонська. Однак через війну трансфер може зірватися.
Польський центрбек побоюється їхати в Україну через російські обстріли. Тож цілком ймовірно, що він відмовиться підписувати контракт з "біло-синіми".
Що відомо про потенційного новачка Динамо
- Лукаш Бейгер розпочав свій футбольний шлях у познанському Леху. У 2018 році захисник став гравцем Манчестер Юнайтед.
- В структурі "манкуніанців" Бейгер перебував два з половиною роки. У складі Манчестер Юнайтед U-19 брав участь в Юнацькій лізі УЄФА.
- Взимку 2021 року Лукаш повернувся до Польщі та підписав угоду з вроцлавським Шльонськом.
- 190-сантиметровий захисник в минулому сезоні відіграв 32 матчі в Екстраклясі та відзначився одним забитим м'ячем.
- Поточна трансферна вартість Бейгера становить 1,5 мільйона євро.