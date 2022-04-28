Динамо Загреб – Динамо Киев: онлайн-трансляция динамовского дерби с благотворительной целью

В четверг, 28 апреля, в Загребе состоится динамовское дерби. Хорватское Динамо в благотворительном матче будет принимать киевское Динамо.

Новый шанс помочь Украине

Киевское Динамо продолжает свою инициативу в поддержку Украины. Очередным соперником киевлян будет загребское Динамо. "Бело-синее" дерби можно просмотреть не выходя из сайта 24 канала.

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Этот матч в Загребе будет уже пятым для команды Мирчи Луческу во время благотворительного турне по Европе. Ранее столичный клуб одержал три победы (Легия 3:1, Галатасарай – 3:1, Боруссия Дортмунд – 2:3) и расписал мировую с Клужем (0:0).

Поединок на стадионе "Максимир" начнется в 19.00.

В последнем матче против дортмундского клуба Динамо удалось собрать не менее 400 тысяч евро.

Динамо Загреб – Динамо Киев: онлайн-трансляция