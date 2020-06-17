9 июня ФИФА вынесла решение по жалобе экс-нападающего "Динамо" Дьемерси Мбокани, обязав киевлян погасить игроку зарплатный долг.

Форвард из Конго недополучил от клуба 78,8 тысяч евро (2,4 миллиона гривен). Из-за долга Мбокани обратился в ФИФА, сообщает "Голос".

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Карьера Мбокани

Мбокани был игроком "Динамо" с 2013-го по 2018 годы. За время действия контракта с киевлянами 34-летний форвард дважды побывал в аренде. Оба раза Дьемерси арендовали клубы английской Премьер-Лиги.

В 2015/16 конголезец играл за "Норвич", с которым по окончании сезона благополучно покинул АПЛ.

В следующем сезоне Дьемерси пригрел "Халл", с тем же успехом, что и "Норвич", который завершил свои выступления в АПЛ.

В настоящее время Мбокани выступает в Бельгии за "Антверпен" и летом может перейти в "Гент".