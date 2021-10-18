Динамо взяло на себя расходы по лечению легенды клуба Мунтяна

18 октября 2021 , 19:21
Читати новину українською

Источник:

Meta-ratings.com.ua

Семья киевского Динамо из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова. Недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника Динамо и сборной СССР Владимира Мунтяна.

75-летний ветеран Динамо чувствует себя хуже и будет лечиться в стационаре.

К слову Умер легендарный футболист Динамо и Карпат Анатолий Сучков

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Кто такой Владимир Мунтян?

  • Как футболист становился семь раз чемпионом СССР, что является рекордом советского футбола (кроме него семь раз первенство СССР выигрывал Олег Блохин). Дважды выигрывал Кубок СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, участник чемпионата мира 1970 года.
  • После завершения карьеры игрока тренировал украинские и зарубежные футбольные клубы, под его руководством сборная Гвинеи пробилась в финальную часть Кубка Африки 1998 года. Работал старшим тренером молодежного состава киевского Динамо.
  • С марта 2014 года – президент общественной организации "Ветераны футбольного клуба Динамо Киев".
Автор: Юрій Семенюк