Динамо взяло на себя расходы по лечению легенды клуба Мунтяна

19:21

Семья киевского Динамо из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова. Недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника Динамо и сборной СССР Владимира Мунтяна.